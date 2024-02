JO 2024 : Incroyable, il frôle la catastrophe à cause… d’un slip

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Multimédaillé aux Jeux Olympiques, Shane Rose a failli ne pas participer à la prochaine édition pour une raison insolite. Lors d’une épreuve de saut d’obstacles, le cavalier australien a porté le maillot de bain de Borat, le célèbre personnage de Sacha Baron Cohen. Un accoutrement qui n'a pas été au goût de la Fédération australienne d'équitation.

Shane Rose est une star dans son pays. Le cavalier de 50 ans a été médaillé à deux reprises aux Jeux Olympiques et tentera d'aller chercher une nouvelle breloque à Paris. Mais l'aventure a failli se terminer prématurément pour une raison insolite. Lors d’une épreuve de saut d’obstacles organisée le 18 février dernier à Sydney où il était demandé aux cavaliers de concourir avec des « costumes originaux », Rose s'était présenté avec le célèbre maillot fluo aperçu dans le film Borat. Sauf que la Fédération australienne a estimé que cette tenue allait à l'encontre du code vestimentaire des cavaliers.

EXCLU - JO 2024 : «Meilleur que Phelps» Léon Marchand, l’homme qui va «ramener trois médailles d’or» https://t.co/L1npoJGOCM pic.twitter.com/TDJ8dzmyzX — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

La Fédération australienne a envisagé de le bannir

Sa mise à l'écart avait été prononcée et sa place pour les prochains JO était en grand danger. « Comme tout athlète de haut niveau, Shane est tenu de respecter les codes de conduite (...) Shane n'a pas été suspendu ni sanctionné. Comme il est d'usage dans ces circonstances pour tous les athlètes de haut niveau, il a été écarté de la compétition pendant plusieurs jours, le temps que l'examen aboutisse » avait déclaré la Fédération.

Tout est bien qui finit bien pour le cavalier