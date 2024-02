Athlétisme - JO 2024 : Alerte rouge pour deux stars de l’équipe de France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Stars de l'athlétisme français, Kévin Mayer et Renaud Lavillenie n'ont pas encore obtenu leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris. Les deux tricolores n'ont pas encore réalisé les minimas. Mais leur expérience du plus haut niveau et la connaissance de leur corps leur permet de ne pas céder à la panique dans la dernière ligne droite.

A Paris, l'athlétisme français va tenter de faire mieux qu'à Tokyo il y a trois ans. Cela ne devrait pas être très difficile puisque les Bleus n'avaient rapporté qu'une médaille, ramené par Kévin Mayer en décathlon (argent). Sauf que l'équipe de France peine à obtenir des résultats probants. Lors des derniers Mondiaux en 2023, seul le relais 4 X 400 avait permis aux Bleus de ne pas repartir bredouille. Grand espoir du 110M haies, Sasha Zhoya est en délicatesse avec son corps, tandis que les expérimentés Kévin Mayer et Renaud Lavillenie ne sont toujours pas assurés de disputer les JO à Paris.

Mayer joue avec le feu

Le double médaillé d'argent olympique de décathlon sort d'un gros cycle de travail, qui devrait lui permettre d'aller chercher les minimas. Il n'était donc pas question de prendre de risques lors des derniers Championnats de France en salle. Souffrant de la cuisse, il n'est pas allé au bout de son 60m. « Quand tu arrives en compète, que tu es champion du monde, recordman du monde etc, il y a trois caméras sur toi, qui te suivent partout, observait Mayer. Tu fais des contre-perfs, tu vois les articles, les commentaires, ça fait mal. Mais il faut savoir aller au-delà. Les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière. Moi je sais que je ne me prépare pas pour ces Championnats. Je suis très fatigué, je le sais, et il faut assume r. » a confié le tricolore, rassurant. Pour lui, le grand rendez-vous aura lieu les 21 et 22 mars à San Diego. Mayer a ciblé ce meeting pour décrocher la timbale.

Lavillenie serein malgré l'enjeu