EXCLU - JO 2024 : «Meilleur que Phelps» Léon Marchand, l’homme qui va «ramener trois médailles d’or»

La natation française pourra compte sur un ovni pour ramener des médailles d'or. Léon Marchand n'a que 21 ans mais est déjà 11 fois champion de France, 5 fois champion du monde et détenteur de quatre records du monde. Il fait logiquement office d'ultra favori lors des Jeux olympiques de Paris 2024 et l'ancien médaillé olympique, Frédérick Bousquet, le voit bien décrocher trois médailles d'or.

Du 27 juillet au 9 août auront lieu les épreuves olympiques de natation. Comme souvent depuis les Jeux de 2008 à Pékin, voire même d'Athènes en 2004 avec la victoire surprise d'une certaine Laure Manaudou, 17 ans, sur le 400m nage libre, l'équipe de France de natation peut réussir à décrocher plusieurs médailles. En 2024, tous les espoirs de victoires olympiques seront portés par les épaules du phénomène, qui sera âgé de 22 ans au moment de la compétition : Léon Marchand.

«J’ai l’impression qu'il a le mental pour réussir les Jeux olympiques»

En exclusivité pour le10sport.com, Frédérick Bousquet dresse le portrait de Léon Marchand et comme un grand frère, préfère le prévenir de ce qu'il risque de vivre lors de ces Jeux olympiques de Paris 2024 : « J’ai l’impression qu'il a le mental pour réussir les Jeux olympiques. Il est très calme, très peu dans les émotions extrêmes. Ça doit déstabiliser ses adversaires. Sa manière d’aborder les interviews d’après course montre une vraie intelligence, du calme et de la maturité. J’espère qu’il se prépare mentalement à ce qu’il va vivre et subir pendant les Jeux. Cet engouement médiatique, celui du public, ça va être pesant. Surtout que le reste de l’année il est « caché » en Arizona, il n'est pas sous le feu des projecteurs. J’espère qu’il est en train de bien préparer ça avec son préparateur mental. J’espère que tous les deux font le travail qu’il faut pour que Léon ne soit pas déstabilisé par ce qu’il va se prendre en pleine figure. »

«Il peut gagner 3 médailles d’or»