JO 2024 : Riner annonce un projet improbable pour son avenir

Champion olympique à Londres et à Rio de Janeiro, Teddy Riner est en quête d'une troisième médaille d'or, chez lui à Paris. Le judoka a déjà fait savoir qu'il pourrait prolonger l'aventure jusqu'en 2028. Mais à 34 ans, le Français pense déjà à son après-carrière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne se ferme aucune porte.

Teddy Riner est en mission. Le Français a pour ambition de remporter une nouvelle médaille olympique à Paris. Médaillé de bronze à Tokyo, le judoka veut se racheter, chez lui. Lors d'un entretien accordé à Clique TV sur Canal + , Riner a annoncé la couleur pour cette compétition hautement importante dans sa carrière.

Riner annonce la couleur pour 2024

« Je ne veux pas passer à côté de quelque chose. Je fais tout ce qu’il faut pour être prêt le jour J. L’expression ‘l’important c’est de participer’ n’est pas pour moi. C’est tout donner pour gagner. Participer ça ne m’intéresse pas. Je sais que mes adversaires sont plus forts en termes de puissance. C’est mon mental qui m’a mené là où je suis » a déclaré Teddy Riner.

Riner prêt à entrer au gouvernement ?