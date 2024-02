Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Paris se prépare à accueillir ses Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août, un rendez-vous forcément particulier pour Teddy Riner, attendu au tournant trois ans après sa défaite en quarts de finale contre le Russe Tamerlan Bashaev, privant le Français d’un triplé historique. Un record qu’il peut encore égaler à domicile.

À moins de six mois des débuts des Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet – 11 août), l’objectif est clair pour Teddy Riner, décrocher une troisième médaille d'or après ses sacres à Londres en 2012 puis à Rio quatre ans plus tard. Le Français est en pleine préparation pour atteindre son objectif et a fait le plein de confiance le week-end dernier en remportant un huitième titre au Paris Grand Slam, déjà un record. Mais le Français de 34 ans vise une prouesse encore plus spectaculaire.

Tadahiro Nomura, record à battre

Alors qu’il a déjà tout gagné, Teddy Riner peut en effet entrer un peu plus dans l’histoire en rejoignant le seul judoka médaillé d’or olympique à trois reprises, Tadahiro Nomura. Dans la catégorie des moins de 60 kg, le Japonais a connu le chemin du succès pour la première fois du haut de ses 21 ans à Atlanta en 1996, avant de récidiver quatre années plus tard aux Jeux Olympiques de Sydney en prenant le dessus sur le Sud-Coréen Bu-Kyung Jung. De retour à Athènes en 2004 après une pause de deux ans, Tadahiro Nomura enchaîna en battant le Géorgien Nestor Khergiani, faisant de lui le seul triple médaillé d’or olympique, tant chez les hommes que chez les femmes.

Le coup de tonnerre de 2021 qui empêcha Teddy Riner de rejoindre le Japonais

En 2021, Teddy Riner avait eu l’occasion d’égaler Tadahiro Nomura et ne se cachait pas avant d’entamer les JO de Tokyo. « Si je pense au record ? Oui clairement, j'y pense beaucoup mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs , déclarait le Français à Tokyo 2020. Quand je l'aurai, je vais forcément le voir pour lui dire que je sais ce qu'il ressent, qu'on est pareil. Mais dans un premier temps, il faut le faire pour soi, aller au bout de soi-même. » Un sujet de discussion régulier entre Nomura et Riner comme l’expliquait ce dernier : « On en a parlé plein de fois, il n'arrête pas de me charrier avec ça. » Mais rien ne s’était passé comme prévu pour le roi des tatamis, surpris dès les quarts de finale des + 100 kg par le Russe Tamerlan Bashaev. Teddy Riner se consolera ensuite avec une médaille de bronze et l’or en équipe.

Dernière chance aux JO Paris 2024