JO 2024 : Avec Riner, du lourd se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans le sillage d'un Teddy Riner toujours aussi impressionnant, l'équipe de France a brillé lors du Paris Grand Slam organisé à l'Accor Hotel Arena. Les judokas français sont repartis avec douze médailles, dont six en or. De bon augure avant les Jeux Olympiques, où les Bleus tenteront de faire mieux qu'à Tokyo (8 médailles).

Dernières répétitions avant les Jeux Olympiques de Paris. A un peu plus de cinq mois du début de la compétition, les judokas français ont eu l'occasion de s'imprégner de la ferveur au sein de l'Accor Hotel Arena. Le Paris Grand Slam a servi d'entraînement aux athlètes français, dont certains voulaient profiter de cet événement pour convaincre le comité de sélection. Car des places restent à prendre, quatre exactement (trois chez les hommes, une chez les femmes en -78Kg où Madeleine Malonga et Audrey Tcheuméo sont à la lutte). Et mis à part Alpha Djalo en -81Kg, les Bleus ont réussi avec brio ce dernier examen.





The most unique, historic and unforgettable souvenir of Paris! 🇫🇷



🥇🥈🥉 Every #Paris2024 Olympic and Paralympic medal will be adorned with a piece of original iron from the Eiffel Tower. pic.twitter.com/jIytQXFtUD — The Olympic Games (@Olympics) February 8, 2024

L'équipe de France a brillé à Paris

L'équipe de France, emmené par un Teddy Riner déjà en grande forme, a glané 12 médailles dont six en or. Parmi les médaillés, Clarisse Agbégnénou, qui a montré que sa défaite en quart de finale des derniers Championnats d'Europe n'était qu'un simple accident. Dans quelques mois, elle tentera de remporter un deuxième titre olympique en individuel. Autre fer de lance de l'équipe de France, Teddy Riner a remporté le tournoi pour la huitième fois, un record. Le judoka va profiter de ses prochains mois pour régler les derniers détails. « Il va repartir à Marrakech une semaine, faire beaucoup de physique. On va de nouveau retourner en France, puis on essaiera de repartir une dernière fois (en stage) au Japon. Il y aura ensuite le Grand Chelem de Turquie » a confié son entraîneur Franck Chambily. A noter aussi les titres de Romane Dicko, qui s'avance en grande favorite chez les + de 78Kg et de Shirine Boukli chez les - de 48 kg.

Les Bleus veulent faire mieux qu'à Tokyo