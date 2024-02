Teddy Riner : Forfait à cause d'un contrôle anti-dopage

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours aussi impressionnant, Teddy Riner a remporté le Paris Grand Slam pour la huitième fois de sa carrière. Un record qui lui a valu une invitation au journal de 20 heures de Laurent Delahousse. Mais le double champion olympique n'a pas pu arriver à temps, le tout à cause... d'un contrôle anti-dopage.

A six mois des Jeux Olympiques de Paris, les derniers de sa carrière, Teddy Riner a parfaitement lancé son année en remportant le Paris Grand Slam pour la huitième fois de sa carrière en dominant Sud-Coréen Minjong Kim au golden score en finale. C'est un record pour le joueur qui briguera un troisième titre olympique individuel à Paris l'été prochain.

Riner rate le JT de 20h à cause d'un contrôle anti-dopage

Une performance impressionnante pour le judoka de 34 ans qui lui a valu une invitation au journal de 20 heures de Laurent Delahousse. Mais Teddy Riner s'est fait attendre sur le plateau. « On attend toujours Teddy Riner, qui doit venir, qui est sur une moto, qui est dans Paris, qui est peut-être bloqué », a expliqué le journaliste à l'antenne avant de confirmer que le double champion olympique ne serait pas là : « Alors, Teddy Riner, on le retrouvera peut-être sur les réseaux sociaux parce qu’il est toujours en route, soit la semaine prochaine, on verra ». Sur les réseaux sociaux, Teddy Riner s'est toutefois justifié : « Salut Laurent, tu m’excuses je n’ai pas pu être là à cause du contrôle anti-dopage. Mais la semaine prochaine je suis là, sans faute ». Le rendez-vous est pris.

