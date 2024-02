Judo : Avant les JO, Riner s'offre un record

Jean de Teyssière

A 34 ans, Teddy Riner continue d'être au sommet de son art. Le judoka français a remporté la médaille d'or du Paris Grand Slam pour la huitième fois de sa carrière, un record dans la compétition. De quoi commencer au mieux la préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024, objectif assumé du déjà double médaillé d'or olympique en 2008 et 2012.

Dresser la liste des records et des titres de Teddy Riner serait interminable et pourtant, le Guadeloupéen n'en finit plus d'étendre encore et encore sa liste des records. Le judoka le plus titré de l'histoire prépare l'échéance ultime : remporter les Jeux olympiques de Paris 2024. Et pour le moment, sa préparation débute bien.

Huitième titre au Paris Grand Slam, un record !

Habitué au record les plus fous en judo, Teddy Riner continue d'en battre ! Le Guadeloupéen a remporté la médaille d'or lors du Paris Grand Slam en battant le Sud-Coréen, S Minjong Kim. Il a tout de même fallu aller jusqu'au golden score pour remporter cette compétition, conclue donc par un waza-ari. Vainqueur en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2023, cette édition 2024 marque le huitième sacre de Teddy Riner au Paris Grand Slam, un record dans cette compétition. Avant cette victoire, il était à égalité avec les Françaises Lucie Décosse et Clarisse Agbégnénou, sept titres chacune.

💪🇫🇷 La huitième victoire de Teddy Riner au #ParisGrandSlam ! #lequipeJUDO pic.twitter.com/3aJx1xUBtQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 4, 2024

«Je suis très content de la médaille d'or, mais ce n'est pas l'objectif de la saison»