Judo : PSG, Paris 2024... Teddy Riner se livre sur son grand retour !

Publié le 13 novembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors qu'il s'apprête à reprendre le chemin des tatamis à l'occasion des Championnats de France par équipes, Teddy Riner a donné de ses nouvelles.

Teddy Riner a vécu des Jeux Olympiques de Tokyo contrastés. Désireux de remporter un nouveau titre olympique, cinq ans après son sacre à Rio de Janeiro, le judoka français a été cueilli à froid en quart de finale par le Russe Tamerlan Bachaev. Finalement, Teddy Riner est reparti avec une médaille de bronze, mais aussi avec une breloque en or dans l’épreuve mixte par équipes. Près de quatre mois après les Jeux Olympiques, Riner s’apprête à faire son retour à l’occasion des Championnats de France par équipes qu’il dispute avec le PSG.

« Il faut d'abord se laisser le temps de revenir à son meilleur niveau, de s'entraîner, de faire du jus »