Omnisport

Boxe : Tyson Fury prêt à tout plaquer ? La réponse !

Publié le 11 novembre 2021 à 12h35 par A.C.

A 33 ans et après avoir clos la trilogie face à Deontay Wilder, Tyson Fury ne semble plus aussi passionné par la boxe qu’auparavant.

Le chemin semblait tout tracé. Détenteur de la ceinture WBC de champion du monde des poids lourds, Tyson Fury voulait récupérer le reste des titres qui lui manquaient, tous détenus par Anthony Joshua. Mais voilà, ce dernier a été surclassé par Oleksandr Usyk et a d’ores et déjà activé sa clause de revanche pour un combat qui devrait se tenir au printemps prochain. Mais que va faire Fury en attenant ? Le Gipsy King devrait sans aucun doute affronter Dillian Whyte, qui n’est autre que son challenger officiel imposé par la WBC.

« Si j’arrête qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie ? »