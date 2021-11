Omnisport

Boxe : Après Tyson Fury, Mike Tyson propose ses services à Anthony Joshua !

Publié le 8 novembre 2021 à 18h35 par Th.B.

Ex-champion du monde des poids lourds, Mike Tyson s’est proposé pour superviser l’entraînement d’Anthony Joshua dans le cadre de sa revanche face à Oleksandr Usyk.

« Je pense que si j’entraîne Anthony Joshua pour le match contre Usyk, il gagnera certainement le combat. Je lui ai offert mes services vous savez, pour que je l’entraîne pour son match revanche. Et je vous garantis qu’il gagnerait ! Je le ferais se battre comme un grand homme. » . Voici l’improbable requête que Tyson Fury faisait au début du mois d’octobre à FOX Sports. Le champion du monde des lourds WBC s’est imposé face à Deontay Wilder et pourrait donc se mesurer au futur vainqueur de la potentielle revanche entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk. Le 25 septembre dernier, Joshua perdait ses ceintures de champion face à Usyk qui avait survolé les débats ce soir là. Mais The Gypsy King n’est pas le seul à avoir proposer ses services à celui qui est surnommé AJ .

« Ce serait un honneur »