Boxe : Le clan Fury attaque violemment le clan Joshua !

Publié le 6 novembre 2021 à 20h35 par A.C.

Bob Arum n’a pas maché ses mots au moment de commenter les dernières sorties d’Eddie Hearn, le promoteur d’Anthony Joshua.

Patron de Matchroom Boxing, Eddie Hearn est l’un des poids lourds de la boxe actuelle. Il gère en effet la carrière de plusieurs gros noms comme le Français Souleymane Cissokho, le Mexicain Canelo Alvarez, l’Ukrainien Oleksandr Usyk... mais surtout le Britannique Anthony Joshua. Il est donc habituel qu’Hearn soit l’invité spécial de toutes les émissions boxe et depuis quelques semaines, il envisage de mettre en avant son nouveau champion poids lourds, évoquant un possible combat de réunification des titres entre Usyk et Tyson Fury.

« Qu’il aille se faire f***** ! Il n’a rien à dire à ce sujet »