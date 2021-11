Omnisport

Boxe : L’aveu du promoteur d’Anthony Joshua sur la revanche face à Oleksandr Usyk !

Publié le 3 novembre 2021 à 18h35 par Th.B.

Promoteur d’Anthony Joshua, Eddie Hearn s’est confié au sujet de la revanche opposant son poulain à Oleksandr Usyk en 2022. Et alors qu’aucune date ni lieu ne semble être fixé, Hearn milite pour le Royaume-Uni.

Battu le 25 septembre dernier par Oleksandr Usyk qui ne comptait alors que deux combats dans la catégorie des poids lourds, Anthony Joshua a été contraint de céder ses multiples ceintures de champion du monde au boxeur ukrainien. Néanmoins, une revanche devrait avoir lieu au cours de l’année civile 2022 bien que la date n’ait pas encore été convenue. En ce qui concerne le lieu de ce main event, tout est encore flou. Cependant, le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, aimerait bien que cela se passe au Royaume-Uni comme lors du premier combat.

« Il n'y a rien de mal avec l’Ukraine, mais j'aimerais que ça se refasse au Royaume-Uni »