Omnisport

Boxe : Tyson Fury n’en a pas fini avec la WWE !

Publié le 28 octobre 2021 à 20h35 par A.C.

Considéré comme le plus grand boxeur poids lourds du moment, Tyson Fury ne se ferme aucune porte.

Avec Tyson Fury, on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Le facétieux boxeur britannique est une touche à tout et alors qu’il excelle dans sa discipline, il a décidé de s’accorder une parenthèse en 2018, en rejoignant le monde catch et de la WWE. Cela pourrait bien se répéter, puisque ces dernières années Fury a annoncé plusieurs fois être tenté par un retour, même si pour le moment les choses semblent compliquées à cause de son calendrier très chargé. A 33 ans, il semble en effet vouloir compter ses prochains combats, en commençant par une défense de son titre WBC face à son compatriote Dillian Whyte.

« Je suis sûr qu'on le reverra sur un ring de la WWE un jour »