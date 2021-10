Omnisport

Boxe : Le clan Fury lâche deux pistes pour la suite !

Publié le 26 octobre 2021 à 18h35 par A.C.

Bob Arum, co-promoteur de Tyson Fury, s’est exprimé au sujet de l’avenir proche du champion du monde poids lourds.

Normalement, Tyson Fury était censé retrouver Anthony Joshua pour un combat 100%, visant à désigner le champion du monde réunifié des poids lourds. Chaque plan comporte toutefois des imprévus et pour Fury et Joshua, il a pris le nom d’Oleksandr Usyk. L’Ukrainien a en effet surpris tout le monde en arrachant les ceintures WBO, WBA et IBF au golden boy anglais, qui n’est désormais plus adversaire intéressant pour Fury. En attendant la revanche entre Usyk et Joshua, le Gipsy King doit désormais se trouver une autre cible...

« Je pense que Whyte pourrait être une bonne option, tout comme Joyce »