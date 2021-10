Omnisport

Boxe : Fury, triche... Les nouvelles explications du clan Wilder

Publié le 21 octobre 2021 à 19h35 par A.C.

Malik Scott, entraineur de Deontay Wilder est revenu sur l’énorme polémique qui a suivi la première défaite face à Tyson Fury.

Le deuxième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder avait été suivi par une énorme polémique. Battu pour la première fois dans sa carrière professionnelle, l’Américain a en effet accusé le Britannique et son entourage de l’avoir drogué, puis d’avoir mis des poids dans ses gants, avant de se tourner vers son camp et virer notamment son entraineur, coupable selon lui de connivence avec son adversaire. Une polémique qui a également émaillé leurs récentes retrouvailles, avec Wilder qui a mis quelques jours avant d’accepter une deuxième défaite de rang face à Fury.

« Non, il n’a jamais dit que quelqu’un avait triché »