Boxe : Joshua, Usyk... Cette incroyable sortie du clan Fury !

Publié le 14 octobre 2021 à 23h35 par A.C.

Frank Warren, co-promoteur de Tyson Fury, semble persuadé qu’Anthony Joshua n’est plus un adversaire à la hauteur.

Il y a seulement quelques années, tout le monde voyait Anthony Joshua dominer la catégorie poids lourds et s’inscrire comme une des légendes de la boxe anglaise. Les équilibres ont totalement changé. Désormais, personne ne semble être au-dessus de Tyson Fury, qui a livré l’un des meilleurs matchs de vingt dernières années avec Deontay Wilder. En ce qui concerne Joshua, il a chuté de haut, puisqu’il n’a plus aucune ceinture depuis sa défaite face au surprenant Oleksandr Usyk, nouveau champion WBO, WBA et IBF des lourds. Pourtant, Joshua a déjà activé sa clause de revanche, déterminé à revenir sur le toit du monde.

« Joshua ne devrait pas y aller »