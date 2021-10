Omnisport

Boxe : Tyson Fury laisse planer le doute pour sa retraite !

Publié le 14 octobre 2021 à 15h35 par Th.B.

Après sa nouvelle victoire sur Deontay Wilder, Tyson Fury a été interrogé sur un éventuel départ à la retraite. Et The Gypsy King n’a pas botté en touche, bien au contraire…

Depuis son retour au premier plan après son importante dépression, Tyson Fury impressionne et a pris le meilleur sur Deontay Wilder, désormais ancien détenteur de la ceinture WBC des poids lourds, à deux reprises lors des trois combats de la trilogie les opposant. Vainqueur du Bronze Bomber dans la nuit de samedi à dimanche, Fury a évoqué la suite des opérations pour sa carrière et a notamment laissé planer le doute sur une éventuelle retraite.

« Je ne sais pas de quoi sera fait le futur »