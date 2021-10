Omnisport

Boxe : Deontay Wilder analyse sa défaite face à Tyson Fury !

Publié le 10 octobre 2021 à 14h35 par T.M.

Pour ce 3ème épisode, c’est Tyson Fury qui s’est imposé face à Deontay Wilder. Une défaite évoquée par p’Américain.

Ce samedi soir, Tyson Fury et Deontay Wilder se retrouvaient pour la 3ème fois sur un ring de boxe. Après un match nul et une victoire du Gypsy King, ce combat était très attendu pour savoir qui est réellement le meilleur combattant des deux. Et au terme d’un incroyable spectacle, c’est encore une fois Tyson Fury qui a été le meilleur. S'il a été envoyé deux fois au tapis, il s’est toujours relevé avant de mettre KO Deontay Wilder au 11ème round pour remporter le titre WBC des lourds.

« J'ai fait de mon mieux mais ça n'a pas suffi »