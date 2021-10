Omnisport

Boxe : La réaction de Fury après son énorme combat face à Wilder !

Publié le 10 octobre 2021 à 10h35 par La rédaction

Victorieux de Deontay Wilder par KO à la onzième reprise, Tyson Fury savoure sa victoire et considère que cette rivalité restera dans l'histoire de la boxe.

Après un premier combat en décembre 2018, marqué par une décision controversée, et un combat d’anthologie en février 2020, Tyson Fury et Deontay Wilder avaient rendez-vous sur le ring de la T-Mobile Arena dans le Nevada pour le titre WBC des poids lourds. Et ce match a tenu toutes ses promesses. Les deux hommes se sont rendus coup pour coup, mais comme lors de leur deuxième combat, c’est Tyson Fury qui en est ressorti gagnant. Le Gipsy King est parvenu à mettre KO Wilder juste avant la limite. Après ce match, Fury a livré ses impressions.

« Le 9 octobre 2021 restera dans l'histoire comme un grand combat »