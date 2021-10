Omnisport

Boxe : Wilder accuse encore Fury d’avoir triché !

Publié le 7 octobre 2021 à 18h35 par A.C.

Deontay Wilder n’en démord pas et continue à porter des accusations sur Tyson Fury et son entourage.

Invaincu en professionnel, Deontay Wilder a chuté pour la première fois face à Tyson Fury, en février 2020. Une défaite qui a fait énormément de dégâts, surtout à l’image du boxeur de 35 ans. Car Wilder ne l’a pas du tout acceptée et a clamé haut et fort avoir été volé, accusant une fois l’arbitre de la rencontre, son propre camp, les organisateurs du combat, mais surtout Fury et son entourage. Wilder a notamment expliqué que le camp du Britannique aurait mis des choses dans son eau, ou encore des poids dans les gants de son adversaire.

« Les hommes mentent, les femmes mentent, mais vos yeux ne mentent pas sur ce qu’ils voient »