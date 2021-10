Omnisport

Boxe : Tyson Fury craint Deontay Wilder !

Publié le 5 octobre 2021 à 21h35 par A.C.

Tyson Fury est confiant avant de défendre son titre de champions du monde WBC des poids lourds, mais il sait qu’il doit se méfier de Deontay Wilder.

Depuis sa défaite en février 2020, la réputation de Deontay Wilder a pris un sacré coup. La polémique qui a suivi n’a pas grandi l’Américain, qui a accusé Tyson Fury et son entourage de l’avoir drogué, puis a pointé du doigt son propre clan assurant avoir été trahi par son entraineur, finissant même par dire que son adversaire avait des poids dans les gants. Ce 9 octobre, il peut tout remettre en ordre. Sur le sol américain, à Las Vegas, il aurait en effet la chance de prendre ce que Fury lui a arraché.

« Wilder peut terminer votre carrière en un seul coup »