Boxe : Le père de Tyson Fury envoie Wilder dans les cordes !

Publié le 2 octobre 2021 à 20h35 par A.C.

John Fury, père de Tyson Fury, n’a pas été tendre à l’encontre de Deontay Wilder.

Dans la famille Fury on n’est pas vraiment du genre à mâcher ses mots et quand Tyson Fury ne mitraille pas ses adversaires, c’est au tour de son père de sortir la sulfateuse. Il faut dire que « Big » John Fury est devenu un véritable personnage en Angleterre et sa nouvelle cible n’est autre Deontay Wilder, qui affrontera son fils le 9 octobre prochain. « Nous devons nous occuper de ce clochard, car c’est tout ce qu’il est : un clochard » avait-il lancé en septembre dernier, lors d’un entretien accordé à BT Sports . « Il n’a qu’un seul tour dans son sac avec son coup droit, mais après ? Il n’a rien ! Aucune force dans le corps. Regardez ses jambes, elles sont pires que les miennes, alors que j’ai 55 ans ! ».

« Wilder m’a dégouté »