Boxe : Le clan Fury jette un grand froid sur le double-combat contre Joshua !

Publié le 28 septembre 2021 à 9h35 par A.C. mis à jour le 28 septembre 2021 à 9h38

Frank Warren, copromoteur de Tyson Fury, s’est exprimé sur la possibilité de voir son protégé rencontrer Anthony Joshua.

Il y a encore quelques semaines, c’est le combat que tout le monde voulait voir. Il faut dire qu’Anthony Joshua et Tyson Fury réunissaient à eux seuls toutes les ceintures de champion du monde et leur affrontement aurait généré énormément d’argent. Tout a toutefois basculé ce 25 septembre. Joshua a en effet chuté face à Oleksandr Usyk, qui a donc récupéré ses titres WBA, WBO et IBF ! Désormais, on se demande si Fury, qui détient la ceinture WBC, a bien l’intérêt d’affronter son compatriote...

« Je ne vois pas cela se produire maintenant »