Omnisport

Boxe : Anthony Joshua annonce la couleur pour son prochain combat !

Publié le 23 septembre 2021 à 19h35 par T.M.

Alors qu’Anthony Joshua s’apprête à remonter sur un ring face à Oleksander Usyk, le Britannique s’est prononcé sur ce rendez-vous.

Pendant que de nombreux fans de boxe attendent le duel entre Deontay Wilder et Tyson Fury, c’est Anthony Joshua qui va remonter en premier sur un ring. Samedi, dans le stade de Tottenham, le Britannique, champion WBA-IBF-WBO des lourds, défiera l'Ukrainien, Oleksander Usyk. Le grand rendez-vous approche donc pour les deux boxeurs, qui avaient rendez-vous ce jeudi pour la conférence de presse. Et devant les journalistes, Joshua a annoncé la couleur.

« Je suis très excité »