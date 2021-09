Omnisport

Boxe : Entre Usyk et Joshua, Fury a choisi son camp !

Publié le 23 septembre 2021 à 17h35 par A.C.

Tyson Fury sera devant son écran pour voir Anthony Joshua et Oleksandr Usyk, ce samedi 25 septembre.

Certains s’attendaient peut-être à une plus grosse affiche, mais ce combat entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk vaut son pesant d’or. Le premier, champion du monde WBO, WBA et IBF domine la catégorie poids-lourds avec Tyson Fury, qu’il devrait d’ailleurs affronter en 2022. Le second est toutefois un adversaire redouté qui a gravit les catégories de poids pour s’installer chez les poids-lourds, avec 17 victoires en 17 combats professionnels, dont 13 par KO. Joshua est donc évidemment le grand favori des bookmakers, mais Usyk semble être craint...

« Bien sûr que je veux que Joshua gagne ! Sinon ça voudrait dire que je devrais battre Usyk et ça n’a pas beaucoup de sens »