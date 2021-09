Handball

Handball : La grande annonce de Niko Karabatic avant les JO 2024 !

Publié le 20 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

En 2024, la ville de Paris accueillera les Jeux Olympiques d’été. Pour cet évènement, la ville de Nanterre a construit un terrain. Nicolas Karabatic l'a inauguré avec des enfants, et a profité de l'occasion pour se livrer sur les prochains JO.

Nikolas Karabatic et ses coéquipiers ont réalisé un parcours exceptionnelle dans leur parcours olympique, en battant l'Espagne (36-31), l'Egypte en demi-finale (27-23) et le Danemark en finale (25-23). Un mois après avoir gagné la médaille d’or à Tokyo, Nikolas Karabatic a repris sa saison de Starligue avec le PSG Handball, en gagnant les deux premiers matchs de championnat à domicile contre Istres (34-35) et Toulouse (43-28). Ce mardi, les frères Karabatic étaient à Nanterre pour l’inauguration d’un nouveau playground.

« C'est aussi pour ça que l'on est heureux d'accueillir les JO de 2024»