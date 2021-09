Omnisport

Boxe : Tyson Fury charge une nouvelle fois Anthony Joshua !

Publié le 16 septembre 2021 à 14h35 par Th.B.

Détenteur du titre de champion du monde des poids lourds WBC, Tyson Fury va devoir mettre sa ceinture en jeu lors d’un troisième combat avec Deotay Wilder, et non contre Anthony Joshua qu’il a une nouvelle fois attaqué.

Pendant de longs mois, il a été question d’un combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury pour l’unification des ceintures de la catégorie poids lourds. Finalement, comme il semblait initialement en être question dans le contrat signé par les deux parties, The Gypsy King va devoir se mesurer à Deontay Wilder une troisième fois pour la ceinture WBC. De quoi reporter à ultérieurement le combat opposant Fury à Joshua bien que The Gypsy King ait récemment avoué ne jamais vraiment avoir cru qu’un accord pourrait être trouvé entre les deux clans et leurs promoteurs. Tyson Fury a profité d’un entretien avec un média britannique pour s’en prendre une nouvelle fois à Anthony Joshua.

« Ils parlent de combats qui n'ont pas lieu »