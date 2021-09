Omnisport

Boxe : Tyson Fury lance un défi à Mike Tyson !

Publié le 10 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Tyson Fury va se mesurer au boxeur américain, Deontay Wilder, le 9 octobre afin de boucler la trilogie . Le boxeur anglais souhaiterait par la suite pouvoir en faire autant, mais via une exhibition, se battre contre la légende américaine Mike Tyson.

Et si deux Tyson s’affrontait ? Depuis le retour de Mike Tyson sur les rings par le biais de combats d'exhibition, quelques boxeurs semblent cultiver le désir de l'affronter et de se frotter à la légende. Pour son retour, Mike Tyson a réussi un combat convaincant en faisant un nul contre Roy Jones JR. Avant ce probable combat entre deux légendes, Tyson Fury accumule 30 victoires dont 21 par K.O. Le 9 octobre, le boxeur anglais affrontera l’Américain, Deontay Wilder. Tyson Fury s’est exprimé sur le retour de Mike Tyson et sur le probable combat entre les deux Tyson.

« Tyson contre Tyson, le passé contre le présent »