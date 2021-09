Omnisports - Boxe

Boxe : Les confidences de Tony Yoka avant son combat face à Petar Milas !

10 septembre 2021

Ce vendredi soir, Tony Yoka va se mesurer au Croate Petar Milas au stade de Roland Garros à Paris. Le boxeur français est déjà prêt pour cet évènement.

C’est un évènement, 47 ans après, un combat tiendra fera à Roland Garros ! Mais, surtout, Tony Yoka combattra sans « le guide de la boxe» , Jean-Paul Belmondo, qui était présent lors de tous les galas de boxe. Le boxeur français a comptabilise 10 combats dont 10 victoires, et 8 par K.O. Pour celui qui va se dérouler ce vendredi soir contre Petar Milas, Tony Yoka est « r etourné à Hayward, en Californie, aux États-Unis, pour rejoindre mon entraineur Virgil Hunter, car mon dernier combat n’était pas bon . », selon des propos relayés par les adeptes de la boxe . Le champion olympique 2016 a parlé de son combat contre le Croate, Petar Milas.

« Milas est un très bon boxeur »