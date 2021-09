Omnisport

Boxe : Tony Yoka rend un vibrant hommage à Jean-Paul Belmondo !

Publié le 6 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi à l’âge de 88 ans. Tony Yoka a voulu rendre hommage à ce grand passionné de boxe.

L’immense acteur Jean-Paul Belmondo s’est éteint ce lundi. Depuis l’annonce de son décès, les hommages se succèdent dans le monde du cinéma mais aussi dans celui du sport, lui qui était passionné par de multiples disciplines. Jean-Paul Belmondo était un féru de boxe et a même eu une carrière amateur. En 9 combats, il a triomphé à 7 reprises. Le boxeur français Tony Yoka, qui l’a rencontré plusieurs fois, a d’ailleurs tenu à lui rendre hommage.

« Il comprenait la boxe au fond de ses tripes »