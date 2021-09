Omnisport

JO 2024 : Tony Estanguet en remet une couche face à cette polémique !

Publié le 5 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Sous le feu des critiques pour ne pas avoir programmé le karaté aux JO 2024, Tony Estanguet a de nouveau expliqué que la diversité des disciplines était primordiale.

La polémique s’était estompée mais Tony Estanguet a renouvelé sa position. En soutien de Steven Da Costa, plusieurs sportifs avaient critiqué la décision prise par le président du comité d’organisation des JO 2024 de ne pas voir figurer le karaté au programme des Jeux Olympiques de Paris. Beaucoup n’ont également pas compris la programmation de nouvelles discipline comme le breakdance et le skateboard. Mais selon Tony Estanguet, c’est la diversité des épreuves qui explique ce choix.

«C’est aussi ça le rôle des Jeux olympiques, c'est d'accompagner la croissance de certains sports»