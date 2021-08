Omnisport

JO 2024 : La Fédération française de karaté répond à Tony Estanguet !

Publié le 14 août 2021 à 9h35 par La rédaction

Le karaté ne fait pas partie des disciplines au programme des JO de Paris 2024. Incompréhensible pour la Fédération française de Karaté qui a interpellé le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris : Tony Estanguet.

C’est un épineux dossier que doit régler Tony Estanguet. Le Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 ne souhaite pas voir le karaté au programme d’une deuxième olympiade consécutive, alors que la discipline faisait son apparition aux JO de Tokyo. Une décision qui irrite Steven Da Costa, champion olympique en titre des plus de 75 kilos. Sa Fédération est montée au créneau pour défendre un sport qui, selon elle, a toute sa place aux JO.

« Une légitimité glanée auprès de tous grâce à ses valeurs, son image et ses résultats »