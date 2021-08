Omnisport

JO 2024 : Tony Estanguet s'explique pour cette grosse polémique !

Publié le 13 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Pointé du doigt après son refus d’intégrer le karaté aux JO de Paris 2024, Tony Estanguet a tenté d’expliquer ses motivations.

C’est un nouveau combat mené par Steven Da Costa. Le récent champion olympique de karaté a exprimé son mécontentement et son incompréhension quant à l’absence de sa discipline aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Le karatéka français devrait donc être le premier et le seul athlète à avoir décroché le titre olympique des plus de 75 kilos si l’on en croit les propos de Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO de Paris 2024.

« Le rôle du comité d’organisation est de trouver un équilibre »