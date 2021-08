Omnisport

JO 2024 : Tony Estanguet reçoit un terrible message !

Publié le 12 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Fraichement auréolé d’une médaille d’or olympique, Steven Da Costa est entré dans un combat contre Tony Estanguet et le CIO afin de conserver le karaté aux JO de Paris en 2024.

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo viennent de finir, la préparation de ceux de Paris va commencer. Tony Estanguet et son équipe sont déjà au travail afin de recevoir au mieux le monde entier en 2024. En revanche, Steven Da Costa ne devrait pas y participer. Malgré sa médaille d’or brillamment obtenue cet été, le karatéka français est la première victime du retrait du karaté des JO de Paris. Interrogé par Eurosport , le champion olympique lorrain a envoyé un énorme message à Tony Estanguet.

« On ne mérite pas ça »