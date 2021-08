JO

JO 2024 : Teddy Riner a hâte d'être à Paris 2024 !

Publié le 8 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Revenu de Tokyo avec deux médailles supplémentaires, Teddy Riner a déjà lancé les Jeux Olympiques de Paris en 2024 où il compte bien récupérer son titre en solo.

Après avoir glané deux nouvelles médailles à Tokyo, Teddy Riner est devenu le judoka le plus titré de l’histoire de son sport. Une performance inouïe pour un athlète qui n’en finit plus d’épater. Et comme Riner n’a pas pu rapporter l’or en solo, il est encore plus déterminé à l’idée de disputer les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Sur le plateau de France 2 , le triple champion olympique s’est exprimé au sujet de la prochaine olympiade parisienne.

« Au fur et à mesure qu’on avance, ça monte, on a envie d’y être et aujourd’hui plus qu’avant »