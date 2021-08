Omnisport

Judo - JO : Teddy Riner annonce la couleur pour Paris 2024 !

Publié le 4 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Après des JO de Tokyo où il aura ramené deux médailles de plus, Teddy Riner se fixe déjà un objectif : Paris 2024. Le Français vivra ses derniers Jeux Olympiques en France.

Tout juste revenu de Tokyo avec deux nouvelles médailles en poche, Teddy Riner se projette déjà sur la suite. A 32 ans, le judoka le plus titré de l’histoire aurait pu laisser planer le doute concernant sa participation aux Jeux Olympiques de 2024, lui qui n’était pas certain au début de s’aligner sur ceux de Tokyo. Mais vu la grandeur de l’événement, Teddy Riner ne pouvait pas refuser. Et d’ici là, le triple médaillé d’or olympique aura pour ambition de retrouver les sommets afin de récupérer son titre en solo.

« Paris, c’est vraiment plus un kif »