Judo : Teddy Riner fait déjà une grande annonce pour Paris 2024 !

Publié le 30 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo après sa défaite en quart de finale, Teddy Riner a la tête tournée vers le match par équipes, mais aussi vers Paris 2024.

Teddy Riner était venu pour l’or, il est reparti avec le bronze. Troisième du tournoi olympique, le judoka de 32 ans s’est montré toutefois satisfait par ses performances : « Il y a de la frustration bien sûr. Mais même si j’ai le niveau pour aller en finale je suis content d’avoir proposé ce judo-là. Quatrième médaille olympique a 32 ans c’est exceptionnel, durer c’est le plus difficile. Gagner une fois c’est bien, le faire longtemps c’est mieux. J’ai su me réinventer pour gagner la médaille, je suis content. C’est une fierté de monter sur le podium dans des évènements comme les Jeux Olympiques. Il y a cette médaille et c’est ça que je retiens. On ne peut pas tout avoir » . Champion olympique en 2012 et 2016, Riner a désormais la tête tournée vers Paris 2024..

Riner veut participer aux Jeux Olympiques de Paris