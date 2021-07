Omnisport

Judo : La réaction de Teddy Riner après sa prestation aux Jeux Olympiques !

Publié le 30 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Battu par le Russe Tamerlan Bashaev en quarts de finale, Teddy Riner est parvenu à arracher la médaille de bronze. Le judoka n'est pas parvenu à remporter un troisième titre olympique, mais préfère retenir le positif.

Champion olympique en 2012 et 2016, Teddy Riner espérait remporter un troisième titre à Tokyo et égaler Tadahiro Nomura. Mais après deux premiers matchs prometteurs, le Français a été surpris par le numéro un mondial Tamerlan Bashaev. Pour glaner une médaille de bronze, le judoka de 32 ans devait se remobiliser et remporter son match de repêchage. C’est ce qu’il a fait avant de défier Hisayoshi Harasawa, médaillé d’argent à Rio de Janeiro. Finalement, Teddy Riner est venu à bout du Japonais et est parvenu à empocher une nouvelle médaille, sa quatrième aux Jeux Olympiques.

« J’ai su me réinventer pour gagner la médaille, je suis content »