Omnisport

Judo : Le message fort de Riner sur ces Jeux Olympiques à huis clos !

Publié le 22 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

A 32 ans, Teddy Riner s’apprête à disputer pour la 4ème fois les Jeux Olympiques avec toujours la même ambition : la médaille d’or. Et le huis clos n’y changera rien…

Pour la première fois de sa carrière, Teddy Riner va disputer des Jeux Olympiques… sans public. En raison des restrictions sanitaires, Tokyo n’accueillera pas le moindre spectateur dans ses salles et stades. Pour Teddy Riner, cela ne change rien à l’objectif qui est de ramener une troisième médaille d’or olympique à la maison. Interrogé par Eurosport sur la particularité de cet événement à huis-clos, le judoka français n’a pas laissé paraitre l’ombre d’un doute à l’aube de l’ouverture de ces JO.

« J'ai pu voir ce que c'était de ne pas avoir de public et de ne pas avoir de famille, donc je suis prêt pour ça »