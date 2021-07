Omnisport

Judo : La mise au point de Teddy Riner avant les Jeux Olympiques !

Publié le 21 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Triple médaillé olympique, Teddy Riner rêve de décrocher une quatrième médaille au Japon, le pays du Judo. Un exploit qui pourrait toutefois se compliquer à cause d'une blessure.

2008, 2012, 2016 avant 2021 ? A 32 ans, Teddy Riner se trouve face à un défi de taille. Le décuple champion du monde, détenteur de deux médailles d'or et une médaille de bronze olympique, peut devenir le premier judoka à remporter trois titres olympiques dans sa catégorie, les lourds. Un challenge de taille, d'autant que Riner n'a plus gagné de titres depuis 2017. De plus, l'athlète français a dû également faire avec de récents pépins physiques.

Riner pas inquiet par sa blessure