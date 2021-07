Omnisport - Judo - JO

Judo - JO : La joie de Teddy Riner après le sacre de l'équipe de France !

Publié le 31 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

La France est rentrée dans l'histoire du judo ce samedi. Les Tricolores ont remporté le tournoi olympique mixte par équipes à Tokyo, berceau de ce sport. Un titre qui enthousiasme Teddy Riner.

Clarisse Agbegnenou, Axel Clerget, Romane Dicko, Sarah-Léonie Cysique, Guillaume Chaine et Teddy Riner. Six noms pour l'histoire. Pour la première épreuve par équipe mixte, la France l'a emporté, devant le Japon (4-1). Il s'agit de la huitième médaille française au judo dans ces Jeux olympiques de Tokyo. Un sacre important pour Teddy Riner après sa médaille de bronze lors du tournoi des +100 kg.

Riner : ‹‹ C'est magique ››