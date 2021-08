Omnisport

Judo - JO : Teddy Riner répond à ses détracteurs !

Publié le 3 août 2021 à 10h35 par La rédaction

De retour des Jeux Olympiques de Tokyo avec deux médailles supplémentaires, Teddy Riner a répondu clairement à ses quelques détracteurs.

Si tout un peuple a espéré une troisième médaille d’or olympique pour Teddy Riner, le judoka français a finalement ramené le bronze en individuel. Une déception sur le coup, mais une satisfaction après la compétition pour Riner, qui sait pertinemment d’où il revient. Surtout qu’en plus ce bronze, Teddy Riner a grandement contribué à la magnifique médaille d’or glanée avec l’équipe de France mixte de judo. Invité ce lundi soir du journal de France 2 , le judoka le plus titré de son sport a répondu aux quelques critiques.

« Devenir le plus titré de mon sport, qu'est-ce que je peux dire de plus ? »