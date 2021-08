Omnisport

Judo : Teddy Riner fait le bilan de ses Jeux Olympiques !

Publié le 1 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Grâce à sa médaille de bronze, Teddy Riner est devenu le judoka le plus médaillé de l'histoire de son sport. En y ajoutant le titre par équipe mixte, le bilan est flatteur pour le Français.

Le bronze en 2008, l'or en 2012 et 2016 puis les deux en 2021. Teddy Riner accumule les médailles, et ces Jeux Olympiques de Tokyo n'ont pas dérogé à la règle. Le Guadeloupéen revient pourtant de loin. En effet, à quelques mois de cette Olympiades, Riner s'était blessé. La question était alors de savoir s'il allait être prêt à temps. La réponse est arrivée sur le tatami. Connaissant un gros échec sur le plan individuel, malgré une médaille de bronze, l'athlète français a su se consoler avec l'or en équipe mixte, en réalisant l'exploit de battre le Japon, invaincu jusque-là.

Riner est heureux