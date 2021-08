Volley

Volley - JO : Ngapeth est sur un nuage après le titre olympique !

Publié le 7 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Pour la première fois de leur histoire, les Bleus sont médaillés d’or au volley après un match historique contre le Comité Olympique Russe. Earvin Ngapeth, auteur d’une prestation XXL, a explosé de joie après la rencontre.

Ils en ont longtemps rêvé, ils l’ont fait ce samedi ! Au terme d’un match irrespirable, les Bleus sont venus à bout du Comité Olympique Russe (3-2). Malgré les deux sets d’avance, la France n’a pas pu empêcher la formation russe de revenir à deux manches partout dans cette finale des JO. Mais heureusement pour les Tricolores, ils ont su trouvé les ressources nécessaires pour remporter un tie-break d’anthologie. Grâce à cette victoire, la France est pour la première fois de son histoire, championne olympique de volley. Un succès qu'elle doit beaucoup à Earvin Ngapeth, grand monsieur de cette finale remportée sur le fil.

« On est encore sur notre nuage, on sait pas ce qu’il se passe »