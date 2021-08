Omnisport

Omnisport : Roxana Maracineanu fait le point sur les performances de la France aux JO !

Publié le 4 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors que les Jeux Olympiques prendront fin le 8 août prochain, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a dressé un premier bilan provisoire des performances françaises à Tokyo.

L'optimisme est de rigueur pour Roxana Maracineanu. La ministre des Sports scrute attentivement les performances tricolores aux Jeux Olympiques de Tokyo. À l'heure actuelle, la France se retrouve à la huitième position du tableau des médailles, avec 6 médaille d'or, 10 d'argent et 9 de bronze. Alors que la France visait une quarantaine de breloques, l'objectif semblerait compliqué à atteindre à ce stade de la compétition. Pour autant, l'ancienne nageuse garde en ligne de mire les JO qui auront lieu à Paris en 2024, où la France compterait bien briller.

« Nous sommes contents et confiants pour la suite »