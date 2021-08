Omnisport

Natation - JO : L'immense joie de Florent Manaudou après sa médaille !

Publié le 1 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Florent Manaudou a réussi son retour en remportant une nouvelle médaille d'argent en 50m nage libre, confirmant sa performance de 2016 à Rio. Il revient pourtant de loin.

Neuf ans après une médaille d'or surprise à Londres, cinq ans après la confirmation en argent à Rio, Florent Manaudou a remis le couvert en décrochant une troisième médaille, en argent à nouveau. Le frère de Laure a terminé la course avec un temps de 21 secondes 55, juste devant le Brésilien Bruno Fratus (21sec 57) mais loin derrière le vainqueur l'Américain Caeleb Dressel (21sec 07). Un sacré retour pour celui qui avait mis sa carrière entre parenthèses de 2016 à 2019.

Manaudou fier de son retour