Natation

Natation : Florent Manaudou affiche son rêve pour les JO de Paris 2024 !

Publié le 21 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo sont, pour l’instant, en suspend, ceux de Paris 2024 arrivent déjà à grands pas. Florent Manaudou a expliqué son souhait de participer à cet événement unique.

Florent Manaudou compte bien faire durer sa carrière le plus longtemps possible. Avec un objectif en tête : Les Jeux Olympiques de Paris en 2024. S’il a récemment critiqué l'organisation des prochains Jeux de Tokyo, Florent Manaudou (30 ans) ne compte pas moins tout faire pour continuer de glaner des médailles. Il aura sûrement fort à faire dans les années à venir car la relève est là. Caeleb Dressel (24 ans) fait tomber tous les records du monde en ce moment et sera un client redoutable. Mais le Français est sûr de ses forces et compte bien rééditer son exploit de Londres en 2012.

« Faire les Jeux dans son pays, ça n’a pas de prix »