Omnisport

Boxe : Le clan Joshua annonce une boucherie pour son prochain combat !

Publié le 19 novembre 2020 à 20h35 par Th.B.

Le 12 décembre prochain, Anthony Joshua se mesurera à son challenger Kubrat Pulev. Un combat que le champion du monde poids lourd attend avec impatience et dont l’issue ne fait pas un pli selon son promoteur.

Ayant repris ses ceintures de champion du monde poids lourd en Arabie Saoudite en décembre 2019 à Andy Ruiz Jr, Anthony Joshua attend ses deux grands combats face à Tyson Fury pour unifier toutes ses ceintures et devenir le champion du monde incontesté. Mais avant cela, celui qui est surnommé AJ devra se mesurer à Kubrat Pulev le 12 décembre prochain. Une opposition de qualité qui ne devrait cependant pas être un challenge irréalisable selon son promoteur Eddie Hearn.

« Il va tout simplement le détruire »