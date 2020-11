Omnisport

Boxe : Le clan Fury s’enflamme déjà pour le combat avec Joshua !

Publié le 12 novembre 2020 à 23h35 par Th.B.

Alors que Tyson Fury devrait affronter Agit Kabayel et Anthony Joshua se mesurera à Kubrat Pulev, le promoteur du Gypsy King a évoqué l’éventuelle confrontation entre les deux champions du monde britanniques des poids lourds.

Grâce à leurs victoires respectives face à Andy Ruiz Jr et Deontay Wilder, Anthony Joshua et Tyson Fury ont désormais en leurs possessions l’intégralité des ceintures de champion du monde. De quoi leur permettre d’entrevoir une confrontation au sommet pour l’unification des ceintures. Et elle aura lieu selon le co-promoteur de Tyson Fury à condition que les deux boxeurs remportent leur prochain combat contre Agit Kabayel et Kubrat Pulev.

« Ce sera de loin le plus grand combat de l'histoire de la boxe britannique »